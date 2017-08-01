Sakarya Nehri kurudu, binlerce balık öldü

Polatlı'da tarımsal üretim açısından büyük önem taşıyan Sakarya Nehri, bilinçsiz ve aşırı sulama sebebiyle kurudu. Nehirdeki binlerce balık ölürken, nehir güzergahında ekili alanlar tehdit altında. Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, 26 gündür Sakarya Nehri yatağında su olmadığını ve mahsullerin sulanamadığını belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre geçtiği Polatlı sınırları içinde 130 bin dekarlık tarımsal alanın sulanmasını sağlayan Sakarya Nehri, aşırı sıcaklardan dolayı bir kez daha kurudu. Nehir yatağında binlerce balık öldü. Tarlalar sulanamaz hale geldi ve ürünler zarar görmeye başladı. İlçenin Sazılar Mahallesi’nde Porsuk Çayı ile birleşen Sakarya Nehri’nin özellikle Karailyas, Beylikköprü ve Yassıhöyük bölgesinde tamamen kuruduğu gözlendi.

26 gündür nehirde su yok

Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, 26 gündür Sakarya Nehri yatağında su olmadığını ve mahsullerin sulanamadığını belirtti. Her yıl aynı sorunu yaşadıklarını söyleyen Köseoğlu, münavebeli sulama sisteminin uygulanamadığını ve dolayısıyla vahşi sulama sistemi yüzünden nehir suyunun tarımsal sulama için yetersiz kaldığını vurguladı.

"Gökpınar Barajı bir an önce bitirilmeli"

Polatlı ve Eskişehir sınırda yapımına 2015 yılında başlanan ve Eskişehir DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen Gökpınar Barajı’nın mutlaka bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyleyen Köseoğlu, Böylece her yıl yaşadığımız kuraklık korkusu ancak biterö dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğü tarafından Polatlı - Eskişehir sınırında yapımı devam eden Gökpınar Barajı 96 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak. Polatlı ilçesinin içme suyunun da buradan karşılanacağını söyleyen Zekai Köseoğlu, barajın devreye girmesiyle Sakarya Nehri güzergahında 2008 yılından bu yana yaşanan kuruma tehlikesinin de sona ereceğini kaydetti.