Sakarya havai fişek fabrikasındaki patlamada oğlunu yitiren babaya suç duyurusu

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada oğlunu kaybeden Muammer Yılmaz hakkında, “duruşmalardaki hal ve hareketleri” nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 2020’de meydana gelen patlamada yedi kişi yaşamını yitirdi, 126 kişi ise yaralandı. Patlamayla ilgili davada, olayda ihmali bulunan yedi kişinin hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Cumhuriyet’ten Rengin Tamoçin imzalı habere göre, mahkeme geçen gün gerekçeli kararını açıkladı ve sanık Yaşar Coşkun’un yeğeni ve avukatı Abdullah Tekneci, patlamada yaşamını yitiren Halis Yılmaz’ın babası Muammer Yılmaz hakkında, “duruşmalardaki hal ve hareketleri” nedeniyle şikâyette bulundu.

Muammer Yılmaz, “Davayı çok fazla takip eden hangi aile varsa onun üzerine yüklenme amaçları olduğunu düşünüyorum. Benim canıma mal olsa da bunun peşindeyim. Ellerinden geleni ardına koymasınlar” diye konuştu.