Sakarya Emniyeti'nde 'yasadışı' dinleme iddiasıyla 3 polis açığa alındı

Sakarya'da son beş yılda 2800 kişinin yasadışı dinlendiği iddiasıyla eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça ile aynı şubede görevli 1 komiser ve 1 polis memuru açığa alındı.

Sakarya’da eski Emniyet Müdürleri Ali Birkay ve Mustafa Aktaş dönemlerinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde, İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi 'nden sadece birkaç kişi için izin alınmasına rağmen, son 5 yılda yasadışı olarak 2 bin 800 kişinin dinlendiği iddia edildi.



Sakarya Valiliği yasadışı dinleme iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep etti. İki hafta önce Adapazarı'na gelen mülkiye ve polis başmüfettişleri, dinlemelerin yapıldığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde dinleme kararları ve dinleme kayıtlarını inceledi. Bu araştırmalar sonrasında 17 Aralık soruşturmasının ardından görevinden alınarak önce bilgi işlem şube müdürlüğüne, oradanda nöbetçi müdürlük görevine verilen Sakarya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi eski Müdürü Murat Akça, istihbarat şube müdürlüğünde görevli 1 komiser ve 1 başpolis memuru müfettiş raporu sonrasında açığa alındı.



İstihbarat eski Müdürü Murat Akça ile biri komiser diğeri polis memuru 3 kişinin yasa dışı dinlemeler yaptıkları iddiasıyla açığa alındıkları, müfettiş incelemesi sonrasında konunun Cumhuriyet savcılığına intikal ettirileceği belirtildi.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasa dışı dinleme iddialarıyla ilgili olarak müfettiş incelemelerinin sürerken; dinlemelerin yapıldığı öne sürülen İstihbarat Şubesi ve Kaçakcılık Organize Suçlarla Mücaele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan toplam 52 polis memurunun görev yerleri değiştirilmişti.



Sakarya Emniyet Müdürlüğünde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ziya Aygen de 17 Aralık soruşturması kapsamında görevinden alınmıştı.