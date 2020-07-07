Sakarya'daki patlamaya ilişkin 4 kişi tutuklandı

Sakarya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği 122 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 1 sorumlu müdür, 1 iş güvenliği uzmanı ile 2 ustabaşının savcılıktaki sorguları tamamlandı. Hendek Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 4 kişi, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklandı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz’da saat 11.15’te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi ölmüş, hastaneye kaldırılan 122 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Hastanelerde, 1’i il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.