Sakarya'daki istismar davasında dinlenen tanıklar da istismara uğradıklarını duruşmada anlattı!

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen aile içi istismar davasında, 5 çocuğu istismar etmekten yargılanan H.B.’nin iki akrabası tanık olarak dinlendi. İki kadın, duruşmada kendilerinin de H.B. tarafından istismara uğradığını anlattı.

Sakarya’nın Sapanca İlçesinde yaşayan H.B. isimli şahıs, aynı yerde yaşadığı ve akrabası olan 5 küçük çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yapılan şikayet sonrasında gözaltına alınmış ve mahkemeye sevk edilmişti.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartları uygulanarak serbest kalan H.B.’nin yargılanmasına devam, bugünkü ikinci duruşmada devam edildi.

5 çocuğun uğradığı istismarla ilgili tanık olarak mahkemeye çağırılan 2 tanık, küçük yaşlarda H.B.’nin cinsel istismarına uğradıklarını iddia etti.

Doğumuna az bir süre kaldığını belirtti

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya tanık olarak çağırılan bir kadın, mahkemede verdiği tanık ifadesinde; kendisinin evli olduğunu ve doğumuna az bir süre kaldığını belirterek daha önceden yaşadığı ve sakladığı istismarı anlattı.

Bir başka tanık kadın ise H.B.’nin kendisine de istismarda bulunduğunu ve daha önce bunu anlatmaya cesaret edemediğini belirterek mahkeme salonunda yaşadıklarını anlattı.

2 tanık da gözyaşlarını tutamazken sanık H.B. ise iddiaları kabul etmediğini belirtti.

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği de küçük çocuklara ve ailelerine destek olmak için mahkemeye katıldı.

Yargılama, 18 Kasım 2021 tarihine ertelendi. Bu duruşmada; H.B.’nin kız kardeşinin dinlenmesi ve savcılığın mütalaasını sunması bekleniyor.

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Sakarya Hukuk Koordinatörü Avukat Nur Banu Oğuz, “Sakarya’nın Sapanca İlçesinde 5 çocuğa birden sanığın istismarda bulunduğu dosyamızın bugün ikinci celsesinde yine çocuklarımızın yanında yer almaya devam ettik ve bundan sonraki duruşmalarda da çocukların yanında olmaya devam edeceğiz. İstismarcıların daha fazla çocukları istismar etmesine ve daha fazla çocuğun mağdur olmasına biz izin vermeyeceğiz. Çocuklar vatandır diyerek çıktığımız bu yolda her zaman çocukların yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.