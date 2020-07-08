Sakarya'daki patlamaya ilişkin fabrikanın iki sahibinden biri tutuklandı

Sakarya'daki patlamaya ilişkin gözaltına alınan havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle salıverildi.
Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında geçen cuma günü 7 kişinin ölümüne neden olan patlamayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B. dün adliyeye sevk edildi. 4 kişi gece saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında havai fişek fabrikasının sahibi Ali Rıza Coşkun ile oğlu Yaşar Coşkun gözaltına alınmıştı.
3 Temmuz günü, Sakarya Hendek'te bir havai fişek patlaması meydana gelmişti. 7 kişi hayatını kaybetmiş, 126 kişi yaralanmıştı.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada Sebahattin Tepeçınar, Havva Çelik, Halis Yılmaz, Muhammet Çanakçı, Muhammet Aygün ve Erhan Ateş yaşamını yitirirken, yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucu ölen 7. kişinin de Ramazan Kor olduğu belirlenmişti.
Valilik'ten yapılan açıklamada, "Ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır" ifadeleri kullanılmıştı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamaya ilişkin 4 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamayla ilgili idari soruşturma açıldığı belirtilmişti.