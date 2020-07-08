Sakarya'daki patlamaya ilişkin fabrikanın iki sahibinden biri tutuklandı

Sakarya'daki patlamaya ilişkin gözaltına alınan havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle salıverildi.

Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında geçen cuma günü 7 kişinin ölümüne neden olan patlamayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B. dün adliyeye sevk edildi. 4 kişi gece saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında havai fişek fabrikasının sahibi Ali Rıza Coşkun ile oğlu Yaşar Coşkun gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

3 Temmuz günü, Sakarya Hendek'te bir havai fişek patlaması meydana gelmişti. 7 kişi hayatını kaybetmiş, 126 kişi yaralanmıştı.