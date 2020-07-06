Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasından yaralı kurtulan işçi: Bunun olacağını biliyorduk, sözümüz geçmedi, patlayan madde havai fişek değildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki faciada yaralananlardan 48 yaşındaki Gülizar Erdoğan CNN TÜRK canlı yayınında olaya ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bugünümüze şükürler olsun, canlı kurtulduk. Ölenlere de Allah şehit mertebesi nasip etsin inşallah. Arkadaşlarımızdı, hepsini tanıyorduk. 7 senedir çalışıyordum orada.

İş güvenliği elbette tabi, vardı ama ihmalkarlık da çok vardı. Orası çocuk oyuncağı gibi görüldü ama çocuk oyuncağı değildi. Sen mesela barutla uğraşıyorsun, çocuk oyuncağı gibi anlatılıyordu. Kulak ardı ediliyordu gibi.

"Patlayan madde havai fişek değildi"

Mesela, bunun olacağını biliyorduk. Hatta ben o akşam bile, cenaze okumasında arkadaşlardan helallik alıp gittim. Resmen bile bile gittim. Yaptığımız malzeme yeni bir malzeme idi. Patlayan madde havai fişek değildi. 'Muska' denen bir oyuncaktı, yeni bir üründü. Onun malzemeleri patladı. Depoda bunun ilacı ve yapılmış kolileri vardı. Stok mecburen yapılıyordu.

"Stok mecburen yapılıyordu. 5 koli, 10 koli yapınca bunu sevk edemezsin. Tamamen kaç koli isterse onu tamamlamak zorundaydın. Biz orada yaptığımız malzeme kendi kendini ısıtabilen bir malzemeydi. Biz bunu bir gün, iki gün sonra fark edebildik. Isıttı ateş gibi oldu. Müdürlere falan söyledik, geldiler. Boşalttırdılar kolileri, paketleri açtırdılar, yerlere serdirdiler. Bunlar aslında hep yasak olan şeylerdi, olmaması gerekenlerdi. 'Patlayacağız, patlayacağız"'diye uyarısını verdik. Biz işçiydik, onlar kimyagerdi, onlar müdürdü. Bizim sakalımız olmadığından sözümüz geçmedi."