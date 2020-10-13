Sakarya'da maske takmayanlara verilen kitap okuma yaptırımı kaldırıldı

Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu, daha önce alınan maske takmayan vatandaşlara ilk ihlalde uyarı yapılması ve tekerrürü halinde 3 gün karantinada kalacakları ve en az 3 kitap okuma yaptırımı uygulanacağı kararını para cezasıyla değiştirdi.

Yeni yaptırım "Denetimlerde maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde kabahatler kanunu 32. maddesine göre 392 TL para cezası, ikinci ihlalde Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre 900 TL para cezası uygulanması ve 3 (üç) gün süre ile karantina yurdunda izole edilmesine…" şeklinde belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başkanlığında toplandığı ve gelinen aşamada izolasyon konusunda vatandaşların yeterince duyarlı olmadığının görüldüğünden bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Sağlık kuruluşunda veya evinde Covid-19 için numune veren vatandaşlara sağlık personeline sonucu çıkana kadar kendilerini izole edileceklerine dair taahhütname imzalatılacağı aktarılan açıklamada, buna rağmen izolasyona uymayanlara da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira para cezası uygulanacağı kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, kurulda, yeni eğitim öğretim döneminde ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin (tıp fakültesi 6. sınıf öğrencileri hariç) devam eden salgın sebebiyle sağlık tesislerinde beceri eğitimi, staj, klinik uygulama adı altındaki tüm iş yeri uygulamalarının yaptırılmamasına karar verildiği aktarıldı.