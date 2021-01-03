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Sakarya'da kardeşler evde birbirini bıçakladı

Yaralanan kardeşler tedavi altına alındı

03 Ocak 2021 18:44

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu kardeşler M.A.Z. ve A.A.Z. evde kavga ederek birbirlerini bıçakladı. Yaralanan kardeşler tedavi altına alındı. 

İddiaya göre, olay saat 17.30 sıralarında, Adapazarı Zübeyde Hanım Caddesi Ulu Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Irak uyruklu kardeşler M.A.Z. ve A.A.Z. evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, kardeşler birbirlerini bıçakla saldırdı. Annelerinin yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan ağabey A.A.Z. ile kardeşi M.A.Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yürüyerek ambulanslara gitti. Hastanelere kaldırılan kardeşler tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

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