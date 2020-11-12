Kalacak yeri olmadığını söyleyip işe girdi; 1 saat sonra marketi soydu

Sakarya'da bir markette kalacak yeri olmadığını söyleyerek işe giren kişi yaklaşık 1 saat çalıştıktan sonra 1000 lira çalıp kaçtı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde markete gelerek kalacak yeri olmadığını söyleyen kişi, işe ihtiyacı olduğunu belirtti. Şahıs, market sahibi kimlik sorduğunda yanında olmadığını ve ertesi gün getirebileceğini belirtti. Çalışmaya başlayan ve bir süre temizlik yapan şüpheli, kasanın yanındaki 1000 lirayı çalıp kaçtı.

Market sahibi Efe Canberk Hız, iyi niyetine yenik düştüğünü söyledi: "İşe ihtiyacı olduğunu söyleyen birisi, birkaç gün peş peşe markete geldi. Ben de işe başlaması için onay verdim. Bu işten anlayacağını ve yapabileceğini düşündüğüm için işe kabul ettim. İşe başladığı gün yaklaşık 1 saat çalıştıktan sonra bizim yoğunluğumuzdan faydalanarak kasanın yanından 1000 TL parayı aldı. Ardından 1-2 dakika sonra buradan uzaklaştı."

Market sahibi güvenlik kamerası görüntüleriyle polise başvurdu. Polis inceleme başlattı. (DHA)