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Sakarya'da fındık bahçesinde kaybolan 15 yaşındaki Veysel aranıyor

05 Ağustos 2021 18:41

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bahçede fındık toplayan Veysel Akgedik (15) kayboldu. AFAD ve arama- kurtarma ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Mahallesi’ndeki bahçede fındık toplayan Veysel Gedik, ortadan kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve arama- kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bahçede çalışanlarla yaptıkları görüşmelerin ardından çevresinde bulunan ormanlık alanda köpeklerle arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

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