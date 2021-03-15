Sakarya'da engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan anne, baba, 2 amca tutuklandı

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde zihinsel engelli 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan öz babası ve 2 amcası ile sevgilisi ve bildiği halde istismara göz yumduğu öne sürülen anne, tutuklandı. Kız çocuğu ise koruma altına alındı.



Ferizli ilçesinde yaşayan engelli kız çocuğuna babası H.Y. (42) ve amcaları A.Y. ile H.Y. cinsel istismarda bulundu. Durumdan haberi olan anne F.Y. ise olayın duyulmaması için cinsel istismara göz yumduğı belirtildi.

Ardından U.K. de kız çocuğuna, çektiği müstehcen fotoğraflarla tehdit ederek istismarda bulundu. Gelen ihbar üzerine Ferizli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Anne F.Y., baba H.Y., amcaları A.Y. ve H.Y. ile sevgilisi olduğu iddia edilen U.K. gözaltına alındı. Y.Y. ise koruma altına alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba H.Y ve iki amca cinsel istismar, U.K., şantaj ve cinsel istismar, anne F.Y. ise zihinsel engelli çocuğa yapılan cinsel istismara göz yumma suçundan tutuklandı. (DHA)