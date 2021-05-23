Sakarya'da depo olarak kullanılan baraka küle döndü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 3 katlı bir binanın yanında bulunan ve depo olarak kullanılan barakada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Barakanın küle döndüğü, binada da hasarın meydana geldiği yangında 2 kişi yaralandı. Bir kadın, 'Annem yukarıda kaldı' diyerek kucağındaki çocuğuyla olay yerine koştu.

Yangın, Adapazarı ilçesi Karaosman Mahallesi Beşik Sokak üzerinde bulunan ve depo olarak kullanılan bir barakada meydana geldi. İddiaya göre, barakada henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İçerisinde tahta ve plastik dolu olan depoda çıkan yangın biranda büyüdü. Tamamen alevlere teslim olan depoda çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, deponun yanında bulunan 3 katlı binaya da sıçradı. Binada yaşayan Nurhan Ç. ve Özcan Ç. çifti yangın esnasında yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen alevlere teslim olan baraka küle döndü. Binaya da sıçrayan yangın hasar oluştururken, yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

İtfaiye erlerinin yoğun çabası neticesinde söndürülen yangın sonrasında baraka küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangında yüzünden yaralanan Nurhan Ç., “Ne olduğunu anlamadık birden bire oldu. Mutfakta akşam yemeği yiyorduk. Yangın üzerine dışarıya çıktık ve onun sıcaklığı benim yüzümü yaktı” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, annem yukarıda kaldı diyerek kucağındaki çocuğuyla bölgeye koşan vatandaşa ise komşuları durumunun iyi olduğunu belirterek teselli etti. (İHA)