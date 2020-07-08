Sakarya'da büyükbaş hayvan ölümleri vatandaşları tedirgin etti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde görülen büyükbaş hayvan ölümleri ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çalışma başlattı.

Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi’ndeki büyükbaş hayvan ölümleri nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, hayvanların otladığı merayı kapatarak mahallede dezenfekte çalışması yaptı. Hasta hayvanlardan numuneler alınarak Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Hastalığın tespiti için numune sonuçları beklenirken ilçedeki veteriner hekimler ise hasta hayvanların tedavilerini sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürecin en az kayıpla atlatılması için çalışıldığını bildirerek vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı.