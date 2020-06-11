T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sakarya Belediye Başkanı, "Kenevirlerimiz büyüyor" dedi, takipçiler "Devletin el atması iyi oldu, fiyatı çok uçurdular" yorumu yaptı

11 Haziran 2020 10:47

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Güneş tam tavında, suyunu gübresini eksik etmedik. Kenevirlerimiz büyüyor :)" paylaşımı yaptı. 

Yüce'nin 'kenevir' paylaşımının altına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Kullanıcılar yorumlarında, "Devletin el atması iyi oldu. Fiyatı çok uçurdular son dönemde’, ‘Dişi ile erkek kenevirler bir arada büyüyor ve sadece güneş varken ışık alıyor. Bundan içilecek kaliteli hasat elde edilmez. En fazla halat olur kağıt olur lif olur.’, ‘Ben de hep bu neyin kafası diye merak ediyordum’  ‘Bu tweeti ben atsam şu an narkotik peşimdeydi madem öyle herkes sahip olduğunu paylaşsın başkanım” ifadeleri kullandı.

Yüce'nin paylaşımına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de etiketleyenler vardı. 

 

ETİKETLER

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanıkenevirpaylaşımfiyatdevletemniyet genel müdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24