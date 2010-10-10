-SAKARYA BAROSU BAŞKANLIĞINA NİHAT NALBANTOĞLU SEÇİLDİ SAKARYA (A.A) - 10.10.2010 - Sakarya Barosu Başkanlığına, genel kurulda en yüksek oyu alan Nihat Nalbantoğlu getirildi. Sakarya Barosu'nun 49. Olağan Genel Kurulunda yapılan ve 3 adayın katıldığı seçimlerde Nihat Nalbantoğlu baro üyelerinden 142 oy alarak Sakarya Barosu Başkanı seçildi. Baro Başkanlığına aday olan Reyhan Şahin 130, Ahmet Akgünler ise 57 oy aldı. Seçimin ardından açıklama yapan Nalbantoğlu, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla başkanlığa aday olduğunu belirterek, öncelikli amacının barodaki dağınıklığı önlemek olduğunu söyledi. Baronun 335 üyesinin de oyunu aldığına inandığını ifade eden Nalbantoğlu, ''Bütün arkadaşlarım bana destek oldu ve birliği bu şekilde sağlayacağım diye düşünüyorum. Her ne kadar 12 oy fark var ise de oy vermeyen arkadaşlarıma da şunu söylemek istiyorum. 'Bu bir demokratik seçimdi, seçimin bir kazananı olacaktı, ben de kaybetmiş olabilirdim.' Birlik ve beraberlik içinde hukuk düzeninin tesisi için birlikte gayret göstereceğiz. Türkiye'de tabi ki bir düzen var ama şunu söyleyebilirim. Dünyanın her tarafında kanunlar vardır ama hukuk yoktur. Hukuk düzeninden yanayız, kanun bazen hatalı olabiliyor'' şeklinde konuştu. Öncelikli hedefinin genç avukatları mağdur eden vergi denetimi uygulaması olduğunu belirten Nalbantoğlu, bağımsız adliye sarayı inşaatı için çalışmalara devam edeceğini belirtti.