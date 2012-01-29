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Spor

Şakar'a silahlı saldırıdan 5 kişi tutuklandı TRABZON (A.A)

29 Ocak 2012 19:15

-Şakar'a silahlı saldırıdan 5 kişi tutuklandı TRABZON (A.A) - 29.01.2012 - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar'ın silahla yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi, tutuklandı. Nevzat Şakar'ın, Trabzon'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan Ö.Ö, M.A, Ö.F, F.B. ve C.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan bu kişiler, ''Tasarlayarak adam yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma, silahla ateş etme'' suçlarından tutuklandı. Şakar, 22 Ocak'ta, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmıştı.

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