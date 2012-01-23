-Şakar'a saldırıyla ilgili bir kişi emniyette TRABZON (A.A) - 23.01.2012 - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar'ın, Trabzon'daki evinin önünde silahla ayağından vurularak yaralanmasına ilişkin bir kişi, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Trabzonspor'un Kardemir Karabükspor ile yaptığı maçın ardından Trabzon'a dönen ve Cumhuriyet Mahallesi Nemlioğlu Cemal Sokak'taki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Şakar'ı vuran kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla başlatılan çalışma sürüyor. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında olayla ilgili bir kişi, ifadesi alınmak üzere şubeye götürüldü.