T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şakar'a saldırıyla ilgili bir kişi emniyette TRABZON (A.A)

23 Ocak 2012 15:36

-Şakar'a saldırıyla ilgili bir kişi emniyette TRABZON (A.A) - 23.01.2012 - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar'ın, Trabzon'daki evinin önünde silahla ayağından vurularak yaralanmasına ilişkin bir kişi, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Trabzonspor'un Kardemir Karabükspor ile yaptığı maçın ardından Trabzon'a dönen ve Cumhuriyet Mahallesi Nemlioğlu Cemal Sokak'taki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Şakar'ı vuran kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla başlatılan çalışma sürüyor. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında olayla ilgili bir kişi, ifadesi alınmak üzere şubeye götürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24