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Şakar'a saldırının zanlıları adliyede TRABZON (A.A)

29 Ocak 2012 14:19

-Şakar'a saldırının zanlıları adliyede TRABZON (A.A) - 29.01.2012 - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar'ın silahla yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat Şakar'ın Kardemir Karabükspor maçının ardından döndüğü Trabzon'da, Cumhuriyet Mahallesi Nemlioğlu Cemal Sokak'taki evinin önünde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili iki gün önce gözaltına alınan Ö.Ö, M.A, Ö.F, F.B. ve C.H'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Trabzon Adliyesi'ne getirilen zanlıların savcılık tarafından ifadesi alınmaya başlandı.

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