-Şakar'a saldırada 4 gözaltı daha TRABZON (A.A) - 27.01.2012 - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar'ın silahla yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 4 kişi daha gözaltına alındı. Nevzat Şakar'ın Kardemir Karabükspor maçının ardından döndüğü Trabzon'da, Cumhuriyet Mahallesi Nemlioğlu Cemal Sokak'taki evinin önünde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltındakilerin sayısı böylece 6'ya yükseldi. Şüphelilerin Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.