-Şakar ve Güneş'ten "şike" mesajı TRABZON (A.A) - 23.08.2011 - Trabzonspor Yönetim Kurulu ve teknik direktör Şenol Güneş, eski yöneticilerle biraraya geldi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan haberde, kulüp yöneticileri ve teknik direktör Şenol Güneş'in basına kapalı olarak eski yönetim kurulu üyeleriyle dün akşam iftar yemeğinde biraraya geldiği belirtildi. Kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar, burada yaptığı konuşmada, gelinen noktada kamuoyunun gündeminde olan konular ışığında Türk futbolunun bir belirsizlik sürecinden geçtiğinin ortada olduğunu belirterek, ''Bizler yönetim kurulu üyeleri olarak bu süreçte gerek kulübümüzün haklarının korunması gerekse de futbol takımımızın süreçten en az şekilde etkilenmesi adına üzerimize düşen tüm görevi hassasiyetle yerine getirmenin çabasındayız. Adli sürecin başladığı andan itibaren Trabzonspor Kulübü olarak öncelikle soruşturmanın selameti ve etkilenmemesi adına sükunetimizi koruyarak gidişata yardımcı olmaya büyük özen gösterdik'' dedi. ''Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak kulübün aleyhine olacak her türlü eylemin karşısında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın'' diyen Şakar, ''Elbette böyle durumlarda camianın tüm unsurlarının biraraya gelmesi, kenetlenmesi, tek vücut halinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Gördüğümüz kadarıyla şu anda bu bütünlük anlayışında bir sorunumuz yoktur. Şundan emin olmalısınız ki geçen sezon yaşadığımız zorlu yarış sırasında yönetim kurulumuzun hiçbir ferdi sizlerin yüzünü kızartacak ve şüphe duymanıza yol açacak en ufak bir eylemin dahi içerisinde olmamıştır'' ifadelerini kullandı. Trabzonspor Kulübü'nün, eski yeni yöneticisi, teknik heyeti, futbolcusu, taraftarı, sivil toplum örgütleriyle bir bütün olduğunu söyleyen Şakar, şunları kaydetti: ''Trabzonspor, bugüne kadar elde ettiği büyük başarıları bu birlik ortamıyla sağlamıştır. Şimdi yine Trabzonspor etrafında kenetlenme günüdür. Sorumluluk taşıyan herkes de bu kenetlenmenin içerisinde yer almalıdır. Bu vesileyle her birinize katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimizi iletiyor.'' -Güneş: ''Onurlu yürüyüşümüz sürecek''- Teknik direktör Güneş ise Trabzonspor Kulübü olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çizgilerinden sapmadan, ilkeli bir şekilde yollarına devam edeceklerini belirterek, ''Her zaman ilkeli ve dürüst bir şekilde futbolun içinde kalacağız. Onurlu yürüyüşümüz her zaman aynı çizgide devam edecektir'' dedi. -Güneş'in yeni üçlüsü- Öte yandan Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş, kart cezalıları Burak, Adrian ve Colman'ın yokluğunda Athletic Bilbao maçı öncesi yeni bir arayışa girdi. Güneş'in, bu oyuncuların yerine kart cezası biten Zokora ile Alanzinho'yu orta alanda görevlendirmesi forvette de Benfica ile yapılan rövanş maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Pawel'i tekrar oynatması bekleniyor.