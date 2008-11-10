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Sakallı meczup Taksim'de

Taksim'deki Atatürk'ü anma törenlerinin sonunda Vali Muammer Güler'in makam aracına yaklaşarak "Allahu ekber, ey insanlar sizi Risale-i Nur'a davet ediyorum" diye bağıran bir kişiyi, pol

10 Kasım 2008 02:00

Taksim'deki Atatürk'ü anma törenlerinin sonunda Vali Muammer Güler'in makam aracına yaklaşarak "Allahu ekber, ey insanlar sizi Risale-i Nur'a davet ediyorum" diye bağıran bir kişiyi, polis gözaltına aldı.

Bu sırada törene katılan bazı vatandaşlar şüpheliye tepki gösterdi ve "Türkiye laiktir laik kalacak" şeklinde slogan attı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen Atatürk'ü anma törenine İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu komutanı Orgeneral Ergin Saygun ve İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah katıldı.

Sakallı meczubu polis susturdu

Törenin ardından Vali Güler'in içinde bulunduğu makam aracına yaklaşan 50 yaşlarındaki Süleyman Tanrıkulu, "Allahu Ekber, ey insanlar sizi Risale-i Nur'a davet ediyorum. Sizi Allah ve Resulüne davet ediyorum."" şeklinde bağırdı. Çevredeki polisler bu kişiye müdahale edip ağzını kapatarak slogan atmasını engelledi.

Vatandaşlardan sloganlı tepki

Törene katılan vatandaşlar adı öğrenilemeyen şüpheliye tepki gösterdi, "Türkiye laiktir, laik kalacak" şeklinde sloganlar attı. Vatandaşların tepkisi üzerine polisler tarafından bir otelin kafetaryasına sokulan kişi, arka kapıdan çıkarılarak sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

Daha önce de yaşanmıştı

Tanrıkulu'nun daha önce de benzer eylemler gerçekleştirdiği belirlendi. Tanrıkulu'nun geçtiğimiz yıl, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesinde "Şeriat istiyoruz" diye bağırınca gözaltına alınmıştı.

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