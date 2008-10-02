'Sakallı mahkum radikal İslamcıdır'

Bazı Avrupa ülkelerinden güvenlik yetkilileri, cezaevlerindeki Müslümanların radikalleşmesini önlemek amacıyla cezaevi yetkililerine yardımcı olacağı savıyla bir el kitabı hazırladı.



Fransa, Almanya ve Avusturya güvenlik yetkililerinin hazırladığı kitapta, bir mahpusun sakal bırakması gibi davranışların olası radikalleşme belirtileri olarak gösterilmesi, Müslümanların damgalanmasına yola açacağı eleştirilerini de beraberinde getirdi.



Avrupa güvenlik uzmanlarının Paris'te düzenlediği, dün sona eren basına kapalı iki günlük konferansta ele alınan el kitabı, cezaevi personeline dağıtılacak.



Fransa'nın Terörle Mücadele Koordinasyon Birimi Başkanı Christophe Chaboud, cezaevlerinin radikalleşmeye zemin hazırlayan bir ortama dönüşebildiğini belirterek, tutuklu ve mahkumların sık sık dengesizleştiğini ve kolay etkilenebilir hale geldiğini söyledi. Chaboud, bu durumun dini farklılıktan değil, Batı ile yüzleşmekten kaynaklandığını savundu. Chaboud, AB ülkelerinden gelen meslektaşlarıyla çalışmalarında cezaevlerinde Müslümanların radikalleşmesi sorununun ortak olduğunu fark ettiklerini, Amerikalı yetkililerin de kendi cezaevlerinde radikalleşme olasılığından endişe ettiğini söyledi.



El kitabında Avrupa ve New York polisi dahil diğer ülkelerden güvenlik yetkililerinden elde edilen hassas bilgilerin yer aldığını anlatan Chaboud, güvenlik gerekçesiyle el kitabındaki bilgilerin kamuoyuna açıklanmasının planlanmadığını kaydetti.



İslam'ın ikinci büyük din olduğu Fransa'da, mahkumların önemli bir oranını Müslümanların oluşturduğu ve bazı cezaevlerinde çoğunluk oldukları belirtiliyor. Belgeleri hazırlayan güvenlik uzmanlarına göre, radikalleşmenin belirtileri, dini kitaplara ilgiden Müslüman olmayanlara karşı düşmanlığa kadar gidebiliyor. Bazı yetkililer yeni bırakılan sakalı bir işaret olarak görürken, bazıları dış görünüşün her zaman belirti olmayabileceği görüşünü dile getiriyor.



El kitabına tepki



Uluslararası Cezaevi Gözlem Kurumunun sözcüsü Hugues de Suremain, söz konusu el kitabının, Hristiyan tutuklu ve mahkumlara sağlanan dini haklardan mahrum olan Müslüman mahkumların daha fazla damgalanmasına yol açacağı endişelerini dile getirdi.



Fransa'da, 1995'de metro ve diğer hedeflere düzenlenen bombalı saldırıların ardından Cezayir'deki militanlarla bağlantıları olduğu gerekçesiyle "İslamcı militan" olarak görülen çevrelere yönelik toplu gözaltılara başlamıştı.

