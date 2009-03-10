‘Sakallı Edi’ milyarları yedi,

Türkiye’nin en büyük tefecilik çetesinin elebaşı 2.2 milyar TL’lik tahsilat yapıp İsrail'e kaçtı



İstanbul polisi geçen yıl Türkiye’nin en büyük tefecilik operasyonunu gerçekleştirmişti. 49 kişi gözaltına alınmış, ele başı olan İstanbul Balatlı Gidia Elfase, operasyondan önce kendisine kesilen vergi cezası nedeniyle İsrail’e kaçmıştı. Elfase hakkında çete kurmak ve tefecilik yapmak suçlarından iki ayrı dava açıldı.



Ayrıca hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkarıldı. Polisin yaptığı belirlemelere göre, Elfase çetesi 2001-2005 arasında Türkiye’deki bankalardan toplam 2.2 milyarlık çek tahsilatı yaptı. Oldukça yüksek olan bu miktarı çetenin nasıl tahsil ettiğiyle ilgili detaylar da belirlendi. Fatih Balat nüfusuna kayıtlı olan Gidia Elfase, 2001 krizine kadar ufak çaplı tefecilik yapıyordu.



Krizde alacaklarını tahsil etmekte zorlanınca Halil Durmuş’tan yardım istedi. Durmuş, Elfase’ye borcunu ödemeyen kişileri kaçırarak, tehdit ve baskıyla tahsil etmeye başladı. İşleri büyüten Elfase ile Durmuş, 2003’te ADK Factoring’i kurdu. ’Sakallı Edi’ olarak bilinen Gidia Elfase ve ortağı Durmuş, ADK Factoring için gazete ilanı ile tahsilatçı buldu. 51 kişiyi işe alıp, getirecekleri çek ve senet karşılığında prim verdi. Şirkete Türkiye’nin her yerinden çek ve senet yağmaya başladı. Daha sonra işsiz kişileri işe aldılar. Bu kişiler adına tüm bankalardan hesap açtırdılar. Ayda 700 liraya sigortasız çalıştırdıkları bu kişilerin açtığı hesapları çeklerin tahsilinde kullandılar.



