Şakalaştığı tüfeğin ateş almasıyla arkadaşını öldürdü

ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan ilçesinde İ.B.G.\'nin (17), şaka amacıyla doğrulttuğu tüfeğin ateş alması sonucu vücuduna saçmalar isabet eden arkadaşı Hüseyin Zor (17) yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Elbistan\'ın Köprübaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Zor ile Y.K. (17), arkadaşları İ.B.G.\'nin (17) evinde bir araya geldi. İ.B.G., şakalaşmak amacıyla evde bulunan tüfeği arkadaşı Hüseyin Zor\'a doğrulttu. İddiaya göre, tüfek kazaen ateş aldı ve Zor saçmalara hedef oldu. Göğsünden yaralanan genç, çağırılan sağlık görevlilerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Zor, doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti. Zor\'un cesedi otopsi için morga konulurken, arkadaşının ölümüne yol açan İ.B.G., gözaltına alındı.



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