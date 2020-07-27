Sakal diplomasisi: Aylar süren tartışmaların ardından "Güney Kore'nin en tartışmalı bıyığı" kesildi

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Güney Kore'nin "en tartışmalı bıyığı" bu hafta sonu bir berberin jiletinin kurbanı oldu. ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi Harry Harris, uzun süredir ülkede tartışma konusu olan bıyığını kestirdi.

Uzun yıllardır güvenlik müttefiki olan Seul ile Washington arasında ipler son yıllarda maliyet paylaşımı tartışmaları ve Kuzey Kore konusunda farklı yaklaşımlar sebebiyle gerilmeye başlamıştı.

Büyükelçi Harris de Güney Kore'de tartışma konusu olan isimlerden biriydi. Diplomatın bıyığı da ülkede tartışma konusu oldu.

Bazı yorumcular, annesi Japon olan Harris'in bıyığının "sömürgecilik simgesi" olduğunu iddia ediyordu. Kore yarımadası 1910-1945 yılları arasında Japonya tarafından işgal edilmişti. Yorumcular, o dönemde yüksek rütbeli Japon asker ve siyasetçilerin de bıyık bırakmayı tercih ettiğini ifade ediyordu.

Ocak ayında bıyık bırakmanın kişisel bir tercih olduğunu ve eleştirenlerin tarihin "işlerine gelen taraflarını vurguladığını" ifade eden Harris, bu hafta sonu bıyığını kestirdi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından, Harris'in bıyığını kestirdiği anlara dair bir video paylaşıldı. Harris'in, Seul'un sıcak yaz aylarında serinlemek istediği belirtildi.

Harris daha sonra kendi hesabından yaptığı paylaşımda da, "Ya bıyık ya da maske gidecekti. Seul yazları ikisini beraber taşımak için çok nemli ve sıcak. Covid önlemleri önemli; ben maskeli bir adamım" yazdı.