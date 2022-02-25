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Şaka yaptığı arkadaşı kızıp tokat attı: Yoğun bakıma kaldırıldı

Yoğun bakımda tedavi gören kişinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, tokat atan Ö.M. ise tutuklandı

25 Şubat 2022 17:17

Edirne’de şaka yaptığı arkadaşının kendisine attığı tokatla bayılan kişinin tedavisi kaldırıldığı hastanede sürüyor.

Saraçlar Caddesi’nde bir restorana giden M.R.N. burada koruma görevlisi arkadaşı Ö.M. ile sohbet etmeye başladı. M.R.N. bir süre sonra Ö.M.’nin montunun rengiyle ilgili şaka yaptı. Buna sinirlenen Ö.M., M.R.N.’ye tokat atmaya başladı.

Bayılan M.R.N., sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören M.R.N.’nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Ö.M. ise emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)

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