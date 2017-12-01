Saka kuşu avlayan Suriyeliler suçüstü yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta 4 Suriyeli, yasak olmasına rağmen avladıkları 55 saka kuşuyla birlikte yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Onikişubat İlçesi\'nin Aşıklar Mahallesi\'nde meydana geldi. 4 kişinin saka kuşu avladığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi. Ekipler yaptıkları araştırmada 4 kişiyi saka kuşu avlarken suçüstü yakaladı.

Suriye uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerle birlikte kafes içerisinde 55 saka kuşu, kuş sesi çıkaran elektronik cihazlar ile kuş avlamada kullanılan ağ ve çeşitli aparatlar ele geçirildi. 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.



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