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Saka kuşu avcısına bin 654 lira para cezası

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da saka kuşunu 'canlı mühre' olarak kullanıp, yine saka kuşu avlamak istediği öne sürülen R

02 Ekim 2018 14:32

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da saka kuşunu \'canlı mühre\' olarak kullanıp, yine saka kuşu avlamak istediği öne sürülen R.A.\'ya bin 654 lira para cezası uygulandı.
​Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ilgın ilçesi Esentepe Mahallesi yakınları yaptığı kontrolde R.A.\'yı \'canlı mühre\' olarak kullandığı saka kuşu, kafes ve kapan tertibatıyla birlikte yakaladı. R.A., ekiplere bölgede oturduğunu \'canlı mühre\' olarak kullandığı ileri sürülen saka kuşunu 2 yıl önce yaralı olarak bulduğunu, iyileştirip, köpeğiyle birlikte gezmeye çıktığını iddia etti.
Ekipler, saka kuşunu doğaya bırakırken, R.A. hakkında da Kara Avcılığı Kanunu\'na muhalefet suçundan bin 654 lira para cezası uyguladı.

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