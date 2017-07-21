'Şaka' kurbanı genç polis Kahramanmaraş'ta defnedildi

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde, iddiaya göre şakalaştığı kendisi gibi polis arkadaşı 24 yaşındaki Sait Ş.'nin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden 28 yaşındaki Ümran Yetişgen'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Olay saat geçen gün 20.30’da, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3873 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi. 23 gün önce ilk görev yeri Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne atanan Ümran Yetişken, meslektaşlarının kaldığı yeni yapılan apartmanda ev tuttu. Yetişken akşam saatlerinde arkadaşı polis memuru 24 yaşındaki Sait Ş.’nin evine ziyarete gitti. Burada adı henüz öğrenilemeyen bir polis memuruyla birlikte 3 arkadaş sohbet edip yemek yedi. Sait Ş. iddiaya göre temizleyip masanın üzerine bıraktığı beylik tabancası ile Yetişken’e şaka yapmak istedi. Bir anda ateş alan tabancadan çıkan kurşun Yetişken’in sol göğsünden girip sırtından çıktı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'ne getirilen Ümran Yetişgen'in cenazesi, Maarif Mahallesi'ndeki helallik alınması için son kez baba ocağına getirildi.

Ümran'ın babası Cafer Yetişgen tabuta sarılıp, "Hakkım helal olsun" dedi. Annesi Elif Yetişgen ise kızının tabutunun başında gözyaşı dökerken fenalık geçirdi. Ümran Yetişgen'in Antalya'da görev yapan kardeşi Uzman Çavuş Murat Yetişgen ile ablasının üniformasını giyen Sinan Yetişgen de tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Diğer kardeşi Ayşe Yetişgen ise ablasının tabutun içinde korkacağını belirterek "Bunun içinde korkar, ne olur onu çıkartın" diye ağıt yaktı.



Helallik alınmasının ardından Ümran Yetişgen'in cenazesi, Merkez Camisi'ne götürüldü. Buradaki törene; Vali Yardımcısı Ömer Adar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Ekinözü Kaymakam Vekili de olan Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik, Ekinözü Belediye Başkan Vekili Hanifi Öncül, daire amirleri, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Ümran Yetişgen'in polis kepi de tabutunun üstüne konuldu. Burada ikindi vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Yetişgen'in cenazesi, götürüldüğü ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Atanamayınca polis oldu

Cafer ve Elif Yetişgen çiftinin 7 çocuğundan biri ve bekar olan Ümran Yetişgen'in yakınları, genç kızın Fen Bilgisi Öğretmenliği okuduğunu, atamayınca da polis olduğunu söyledi. Genç kızın, Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra 21 Mart'ta Antalya'da göreve başladığı belirtildi.

