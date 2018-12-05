T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Şaka' diye insanları yakıyor... Polis bu kişiyi arıyor

Ekber Karabağ / Tahran, (DHA) - İran polisi, sokak ve parklardaki birçok insanı 'şaka' diye yakıp, yaptığı hareketi bir arkadaşı tarafından çektirerek sosyal medyadan yayınlayan kişinin bulunması için geniş çaplı arama başlattı

05 Aralık 2018 20:09

Ekber Karabağ / Tahran, (DHA) - İran polisi, sokak ve parklardaki birçok insanı \'şaka\' diye yakıp, yaptığı hareketi bir arkadaşı tarafından çektirerek sosyal medyadan yayınlayan kişinin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.

Başta parklarda istirahat halindeki insanları hedef seçen şahıs, gizlice yaklaştığı insanları yanında getirdiği yanıcı maddeyle ateşe verip, hızla motosikletle olay mahallinden uzaklaşıyor.

İran merkezli İSNA haber ajansı, şahısın eğlence amaçlı bu eylemi yaptığını aktararak, başkent polisinin söz konusu kişinin bulunması için özel ekip oluşturduğunu duyurdu.
Tahran polisi, söz konusu kişi hakkında bilgisi bulunan vatandaşlardan polise yardımcı olmalarını talep etti.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekber KarabağTahran DHABaştaTahranFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24