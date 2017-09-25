T24 LogoT24 Logo
Spor

Sait Karafırtınalar: Kazanmak için her şeyi yapacağız

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- TFF 1'nci Lig'de evinde İstanbulspor'a 2-1 kaybedip alt sıralara gerileyen Grandmedical Manisaspor, cumartesi deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçına odaklandı

25 Eylül 2017 17:57

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'nci Lig\'de evinde İstanbulspor\'a 2-1 kaybedip alt sıralara gerileyen Grandmedical Manisaspor, cumartesi deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçına odaklandı.
İstanbulspor\'a mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar, kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi. Futbolculardan Uğur\'un geçen hafta trafik kazası geçirdiğini, İsmail Haktan\'ın sezon başında da gündeme gelen şike iddiaları yüzünden tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevk edildiğini ve Ulusal Kulüp Lisansı nedeniyle 3 puanlarının silindiğini hatırlatan Karafırtınalar, \"Bu olayların üstüne bir de yenilgi yaşadık. Eskişehirspor maçına dönüm noktası gözüyle bakıyoruz\" dedi.
Uğur\'un geçirdiği kaza sonucu omzunun çıktığını ifade eden deneyimli teknik adam, \"Uğur\'un yanı sıra Ümit\'in de sakatlığı sürüyor. İki oyuncumun Eskişehir deplasmanında forma giymesi zor. İstanbulspor müsabakasında sakatlanan stoperimiz Hikmet\'in de durumu henüz netlik kazanmadı. Bu şartlar altında Eskişehirspor maçına çıkacağız, elbette çok zor maç olacak. Ama ne kadar zor olursa olsun, ne kadar sıkıntı yaşarsak yaşayalım biz inancımızı yitirmemek zorundayız. Tek amacımız Manisa\'ya 3 puanla dönmek\" diye konuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA TFFLigGrandmedical ManisasporEskişehirsporSait KarafırtınalarFutbolculardan UğurHaktanProfesyonel Futbol Disiplin KuruluUlusal Kulüp LisansıKarafırtınalarUğurEskişehirHikmetBuAmaTekManisa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24