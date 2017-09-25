Sait Karafırtınalar: Kazanmak için her şeyi yapacağız

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'nci Lig\'de evinde İstanbulspor\'a 2-1 kaybedip alt sıralara gerileyen Grandmedical Manisaspor, cumartesi deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçına odaklandı.

İstanbulspor\'a mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar, kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi. Futbolculardan Uğur\'un geçen hafta trafik kazası geçirdiğini, İsmail Haktan\'ın sezon başında da gündeme gelen şike iddiaları yüzünden tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevk edildiğini ve Ulusal Kulüp Lisansı nedeniyle 3 puanlarının silindiğini hatırlatan Karafırtınalar, \"Bu olayların üstüne bir de yenilgi yaşadık. Eskişehirspor maçına dönüm noktası gözüyle bakıyoruz\" dedi.

Uğur\'un geçirdiği kaza sonucu omzunun çıktığını ifade eden deneyimli teknik adam, \"Uğur\'un yanı sıra Ümit\'in de sakatlığı sürüyor. İki oyuncumun Eskişehir deplasmanında forma giymesi zor. İstanbulspor müsabakasında sakatlanan stoperimiz Hikmet\'in de durumu henüz netlik kazanmadı. Bu şartlar altında Eskişehirspor maçına çıkacağız, elbette çok zor maç olacak. Ama ne kadar zor olursa olsun, ne kadar sıkıntı yaşarsak yaşayalım biz inancımızı yitirmemek zorundayız. Tek amacımız Manisa\'ya 3 puanla dönmek\" diye konuştu.