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SAİT BİNGÖL DÜNYA PLAJ GÜREŞİ ŞAMPİYONU OLDU ANKARA (A.A)

31 Ağustos 2010 17:47

-SAİT BİNGÖL DÜNYA PLAJ GÜREŞİ ŞAMPİYONU OLDU ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Milli güreşçi Sait Bingöl, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda artı 85 kiloda şampiyon oldu. Karadağ'ın Budva kentinde 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, artı 85 kiloda mücadele eden Sait Bingöl, ilk turu bay geçerken, ikinci turda Kazak, üçüncü turda Gürcü, finalde de Karadağlı rakiplerini yenerek şampiyon oldu. 85 kiloda yarışan Celal Dal da ilk turda Karadağlı, ikinci turda Eston, üçüncü turda Sırp rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde ise Macar rakibine yenilen Dal, dünya ikinciliğini elde etti.  Dal ile aynı kiloda mücadele eden Adem Akbulut ise ilk turu bay geçti. İkinci turda ABD'li rakibini yenen Akbulut, yarı final müsabakasında Macar rakibine yenilerek finale kalamadı. Akbulut, üçüncülük maçında Sırp rakibini yenerek dünya üçüncüsü oldu. Türkiye, şampiyonanın büyük erkekler kategorisinde takım halinde şampiyon oldu.

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