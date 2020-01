Şairlerin dizeleri heykel oldu

İZMİR\'de, Folkart Galery\'nin 2017-2018 Sanat Sezonu dünyaca ünlü Meksikalı heykeltıraş Jorge Marin\'in \'Varlığın Yeniden İnşası\' ve Türk edebiyatının önde gelen şairlerinin şiirlerinin farklı disiplinlerdeki sanatçıların eserlerine yansımasıyla oluşan \'Dizelerin Renkleri\' adlı iki sergiyle açıldı. Türk şiirine yön veren Namık Kemal\'den Nazım Hikmet\'e kadar, 37 ünlü şairin orjinal el yazması dizeleri, günümüzün usta ressam ve heykeltıraşlarının eserlerinde yeniden canlandı.

Folkart Galery\'nin 2017-2018 Sanat Sezonu dün (Perşembe) akşam Folkart Towers\'da yapılan törenle açıldı. Açılışa Meksika Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova, Heykeltıraş Jorge Marin ve Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan başta olmak üzere çok sayıda davetli ve sanatçı katıldı. \'Dizelerin Renkleri\' adlı sergide; Türk edebiyatının önde gelen şairlerinin şiirleri, ilk defa farklı disiplinlerdeki sanatçılar tarafından yorumlanarak bir araya getirildi. Dünyaca ünlü Meksikalı heykeltıraş Jorge Marin\'in \'Varlığın Yeniden İnşası\' adlı sergisi ise, Bakü\'deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi\'nin ardından burada sanatseverlerle buluştu. Ayrıca sanatseverlerin gezebileceği \'Dizelerin Renkleri\' sergisindeki eserler, önümüzdeki aylarda Koruncuk Vakfı tarafından düzenlenecek açık arttırma ile satılacak ve elde edilen gelir Koruncuk Vakfı\'nın Urla İlçesi\'ndeki çocuk köyünün (Koruncukköy) ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılacak.

\'VARLIĞIN YENİDEN İNŞASI\'

Meksikalı heykeltıraş Jorge Marin\'in \'Varlığın Yeniden İnşası\' isimli sergisi; Meksika Dışişleri Bakanlığı, Meksika Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Ajansı (AMEXCID), Meksika Türkiye Büyükelçiliği, Folkart Gallery ve Cermodern\'in ortak çabaları sonucu geldiği Folkart Galery\'de 4 Mart 2017 tarihine kadar gezilebilecek. Sergide, varlığın inşa süreçlerini yansıtan 10 bronz anıt heykel yer alıyor. Ayrıca İzmir\'de Latin Amerikalı bir heykeltıraşın eserleri ilk kez Folkart Galery\'da sergileniyor. Serginin açılışında konuşan Meksika Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova, bronzun asıl oluştuğunu anlatarak şöyle dedi:

\"Bu akşam Meksika\'nın çağdaş heykeltıraşlarından biri olan ve dünya çapında üne sahip olan Jorge Marin\'in \'Varlığın yeniden inşaası\' sergisinde sizlerle burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Heykeltıraş Jorge Marin, hayatını bronzla çalışmaya ve bunda uzmanlaşmaya adadı. Bunun sonucunda da şuan bize dünyayı gezip duygularını bize aktaran heykeller yarattı. Onun eserleri bu akşam İzmir\'de buraya geldi. Aslında onlar insan formunda ve daha da çok Meksikalı formunda. Bu noktada izninizle ünlü Meksikalı yazar Carlos Fuentes\'in, Jorge Marin\'in eserlerini ne şekilde tasvir ettiğini söylemek istiyorum. \'Bronz melez bir metaldir. Kalayla bakırın alaşımıdır. Fakat Jorge Marin\'in bu metali alarak, üzerinde çalışıp, işleyip bizim ırkımızı; yani bronz diye anılan bizim Meksika ırkımızı tasvir etmesi kolay bir şey değildir\" dedi.

\"KÜLTÜREL VE SOSYAL AÇIDAN ÇOK FAZLA BENZERLİKLERİMİZ VAR\"

Meksika ve Türk vatandaşlarının birbirlerine kültürel olarak çok benzediğini söyleyen dünyaca ünlü heykeltıraş Jorge Marin, \"Gerçekten çok pozitif karşılandım. Çok fazla ilgi gördüm ve ben bunun Meksika ile Türkiye arasındaki benzerlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Kültürel ve sosyal açıdan çok fazla benzerliklerimiz var. Mesela her iki ülkenin de geçmişi binlerce yıl önceye dayanıyor. Bunun dışında aile kavramı her iki ülkede de çok önemli. Her iki ülkenin insanları da kültürlerine gerçekten çok bağlılar\" dedi.

\"DÜNYANIN AYAKTA ALKIŞLADIĞI BİR USTA\"

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Jorke Marin\'in tüm dünyanın ayakta alkışladığı bir usta olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

\"Bugün burada çok anlamlı bir buluşma yaşıyoruz. Heykelin, şiirin, resim sanatının, büyüleyici, evrensel buluşmasına tanıklık yapıyoruz. Bugün çok özel yabancı konuklarımız var. Meksika Türkiye Büyükelçisi Bernardo Cordova\'ya, heykel sanatının dünyada çok büyük ustası sayılan Jorke Marin\'e ve siz tümü çok değerli konuklarımıza, Folkart\'ta ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Meksika Türkiye Büyükelçiliği ile birlikte \'Varlığın Yeniden İnşası\' adı altında sergilediğimiz, Jorke Marin\'in hayranlık uyandıran heykellerini az önce aşağıda gördünüz. Jorke Marin, sadece bizlerin değil, tüm dünyanın ayakta alkışladığı bir usta. Jorke\'nin asırlar sonrasında da insanlıkta iz bırakacak eserlerini Folkart\'ta sergilemek bizim için çok anlamlı\" dedi.

SERGİNİN GELİRİ KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) yararına düzenlenen serginin çok ses getireceğini söyleyen Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Türk şiirine yön veren Namık Kemal\'den Nazım Hikmet\'e kadar, 37 ünlü şairin orjinal el yazması dizeleri, günümüzün usta ressam ve heykeltıraşlarının eserlerinde yeniden canlandı. Bu sergi Ankara ve İstanbul\'da da sanatseverlerle buluşacak. Sonra da eserler açık artırma ile satılarak elde edilen gelir Koruncuk Vakfı\'na bağışlanacak. Korunmaya muhtaç çocuklara, dokunaklı ellerini kalplerinden uzatan değerli sanatçılarımızı sevgiyle alkışlıyorum. 2015 yılında kurulan Folkart Gallery\'de bugüne kadar 8 çok önemli sergi açıldı. Belki şaşıracaksınız ama bu sergileri tam 200 binin üzerinde insan gezdi. Bana her akşam satış raporu ve sergiler sürerken galeriyi günde kaç kişinin ziyaret ettiğine dair sayılar gelir. İşadamı kimliğimle, akşam satış rakamlarını incelemeden önce heyecanla galerimizi o gün kaç kişinin gezdiğini gösteren rakamlara bakıyorum. Çünkü ben ve arkadaşlarım, sanata katkı sağlamaktan dolayı çok içten bir mutluluk duyuyoruz. Sergilerimizi gezmenizi, sanatın insanı iyileştiren güzelliğini, kalbinizin en derin yerinde hissetmenizi öneriyorum. Bize katkı veren değerli sanatçılarımıza, huzurlarınızda tekrar çok çok teşekkür ederken, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.\"

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAF