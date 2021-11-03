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Şair Yılmaz Odabaşı’na ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten 11 ay hapis

"Türkiye’nin çok ciddi sorunları var, bu şekilde yargılanmak ve mahkemeleri meşgul etmek istemiyorum”

03 Kasım 2021 18:53

Şair-Yazar Yılmaz Odabaşı’ya 2018’deki sosyal medya paylaşımında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Odabaşı yaptığı savunmada, “Bu davada suç unsuru bulunmamaktadır. Türkiye’nin çok ciddi sorunları var, bu şekilde yargılanmak istemiyorum” dedi

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