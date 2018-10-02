Şair Fadıl Öztürk'e hapis cezası

Şair-yazar Fadıl Öztürk, sosyal medya paylaşımları ile yazılarında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada yargılandığı davada 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezanın 5 yıl ertelenmesine karar verip Artı Gerçek yazarı Öztürk hakkında daha önce verdiği denetimli serbestlik kararının da kaldırılmasına hükmetti.

Artı Gerçek’in haberine göre, şair-yazar Fadıl Öztürk, ocak ayında gözaltına alındıktan sonra hakkında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla dava açılan şair Fadıl Öztürk’ün bugün tutuksuz yargılandığı davanın 2. duruşması görüldü. Saat 10.00’da İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Öztürk’e 1 yıl 10 ay ceza verildi. Cezanın 5 yıl ertelenmesini kararlaştıran mahkeme, yazara ilişkin daha önce verdiği denetimli serbestlik kararını da kaldırdı.

Ocak ayında sabah erken saatlerde evine yapılan baskınla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fadıl Öztürk’e, emniyet ve savcılık sorgusunda sosyal medya paylaşımları ile Artı Gerçek’teki yazıları sorulmuştu.

Sosyal medya paylaşımları ile yazılarında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılaması süren Öztürk’e yurt dışına çıkış yasağının yanı sıra ikametgahının bulunduğu İzmir dışına çıkış yasağı da getirilmişti.