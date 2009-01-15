Sainz şans vermiyor



Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz'ın üstünlüğü sürüyor. Genel sıralamada lider durumda yer alan İspanyol pilot, üst üste 4. etap zaferini kazanarak avantajını artırdı.





Dakar Rallisi'nin 670 kilometrelik 10. ETABI Cpiapo'da başlayıp dairesel bir rota izleyip yine aynı şehirde sona erdi. Çöl etabı olarak adlandırılan etaplardan üçüncüsü olan etapta Volkswagen pilotu Carlos Sainz'ın üstünlüğü vardı.



Toplamda 6., üst üste 4. etap zaferini elde eden İspanyol sürücü, böylece genel klasmandaki liderliğini de sürdürmüş oldu.



Birleşik Amerikalı Robby Gordon etapta 2. sırada kalırken, bir diğer Amerikalı Mark Miller ise 3. oldu.



Motosiklet kategorisindeyse bir diğer İspanyol Jordi Viladoms etabı ilk sırada tamamlamayı başardı. Yarışın favorilerinden Cyrıl Despres etapta 6. sırada kalırken, Marc Coma ise etabı 7. sırada tamamladı. Genel klasmanda yaklaşık bir buçuk saatlik bir avantajı olan Coma, bu sonuca rağmen liderliğini sürdürüyor.



Bu arada motosiklet kategorisinde yarışan Türk sporcu Kemal Merkit ise 10. etabı 73. sırada bitirdi.



Dakar rallisinde 215 kilometrelik 11. etap Copiapo'dan başlayıp Fiampala'da sona erecek.

