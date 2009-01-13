Sainz hız kesmedi



Güney Amerika topraklarında koşulan Dakar Rallisi'nde 9 etap geride kaldı. 9. etap sonunda otomobil kategorisinde eski dünya ralli şampiyonu Carlos Sainz'in liderliği sürüyor. Motosiklet kategorisinde ise bir başka İspanyol Marc Coma zirvede yer alıyor.





Dakar Rallisi'nin 9. özel etabında yarışmacılar ilk kez zorlu Atamaca Çölü'nde yol almaya başladı. La Serena-Copiaco arasındaki 449 kilometrelik ilk çöl etabında, otomobil sınıfında Carlos Sainz'ın üstünlüğü vardı. Etabı 5 saat 56 dakika 8 saniyede bitiren eski dünya ralli şampiyonu liderliğini korudu.



Etabın büyük bölümünü önde götüren genel klasman ikincisi ABD'li Mıke Mıller ise son bölümde yaşadığı direksiyon sorunu nedeniyle Sainz'a 1 dakika 47 saniye farkla geçildi. Böylece Sainz ile Miller arasındaki toplam fark, 19 dakika 52 saniyeye çıktı.



Motosiklet kategorisinde ise ispanyol Marc Coma 9. etabı Frans Verhoeven'in 4 dakika 59 saniye ardında 3. sırada bitirmesine karşın, genel klasmanda rahat şekilde birinciliğini koruyor. Coma ile en yakın rakibi David Fretigne arasında 1 saat 4 dakika 38 saniyelik fark bulunuyor.



Kutlu Torunlar'ın 8. etapta yarışı bırakmasıyla Dakar Rallisi'nde Türk bayrağını tek başına taşımaya devam eden Kemal Merkit, 9. etabı 97. sırada tamamladı. Merkit genel klasmanda ise 103. sırada bulunuyor.

