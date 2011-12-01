Şahturna: Kaypakkaya'nın işkence seslerini dinledik





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Darbe ve cunta dönemlerinde sazı ve sözü kısılmayan ve Diyarbakır başta olmak üzere 4 cezaevi gezen halk ozanı Şahturna, konuğu olduğu CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’le ortak basın toplantısı düzenledi. 1970’in cunta dönemine dikkat çeken Şahturna, Diyarbakır Cezaevi’nde işkenceden hayatını kaybeden İbrahim Kaypakkaya’yı anmadan geçmedi. Şahturna, “Diyarbakır Cezaevi’nde biz işkenceden geçtik. İbrahim Kaypakkaya işkenceden geçti. O’nun işkence seslerini dinledik.” Kaypakkaya, ağır işkencelerin sonunda 18 Mayıs 1973’de hayatını kaybetti.

1980’le vatandaşlıktan çıkarıldı



CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, halk ozanı Şahturna’yı, “Bugün sanat konuşacak arkadaşlar” diye takdim etti. 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerinden aldığı darbeleri anlatan Şahturna, 5 yıl cezaevinde kaldığını ve işkencelerden geçtiğini anlattı. “Ben yurt dışındayken 80’li yıllarda vatandaşlıktan atıldım. Mal varlığıma el koydular. Almanya beni vatandaşlığına aldı. Ben ancak, 1993 yılında yeniden vatandaşlık hakkı kazandım” dedi.

Devletten hak aramaya geldim



“Devletten hak aramaya geldim” diyen halk ozanı, “Devletin özür dilemesi lazım. İşkence gören, vatandaşlıktan atılan 15 bin kişiden devletin özür dilemesi gerekir” dedi. Kenan Evren hakkında dava açacaklarını anlatan Şahturna, “Sürgünsüz, tabusuz ülke istiyorum” dizelerinin yer aldığı türkü söyledi. Ozan eşi Şiar Ağdaşan eşlik etti.

Aygün: 4 binin üzerinde şikâyet var



CHP’li Hüseyin Aygün, 12 Eylül ile ilgili 4 binin üzerinde şikâyet olduğu halde hiç bir işkenceciye ve darbeciye herhangi bir suçtan dava açılmadığını söyledi. “Son bir yılda olanlar; sadece Genelkurmay Başkanı ve Başbakan'ın Kenan Evren Kışlası'nın adının değiştirilmesine dair yaptığı bir sohbetten ibaret. Kenan Evren'in aleyhine yürüyen soruşturmalarda dava açılırsa lütfedip 12 Eylül simgesi olan Kenan Evren adını kışladan silecekler”.



Özel yetkili savcının, işkenceden, ölümlerden ötürü Kenan Evren ile ilgili herhangi dava açılmayacağını, sadece darbeden sorumlu tutulacağını açıkladığını belirten Aygün, ''Yüzleşme çok önemli bir konu. Dersim tartışılıyor, önemli açıklamalar yapıldı. Başbakan özür diledi, bir ilkti'' dedi.