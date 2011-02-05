Sahteci polislere yine soruşturma yok

T24 - Dink cinayetini önceden haber veren Trabzon Emniyeti yazısına rağmen gerekli araştırmayı yapmayan ve sahte raporla yapmış gibi gösteren 5 polisle ilgili soruşturma kararı mahkemeden döndü.



Vatan gazetesinden Kemal Göktaş imzalı habere göre, İstanbul Valiliği geçen yıl dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın da aralarında olduğu 9 polis hakkında başlattığı ön inceleme sonunda 5 polis hakkında soruşturma kararı vermişti. Ön incelemede, Trabzon Emniyeti İstihbarat Şubesi’nden İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi’ne 17 Şubat 2006’da gönderilen ve Yasin Hayal’in Dink’e yönelik ciddi bir eylemde bulunacağı, bunun için İstanbul Sarıgazi’deki bir fırında çalışan kardeşi Osman Hayal’in yanında kalacağına ilişkin yazı ile ilgili iddialar incelenmişti.



Rapora göre, fırını araştırmaya hiç gitmeyen polisler sahte bir rapor düzenlemişlerdi. Bu raporun sahteliği aynı gün Fatih’te sabah 9’dan gece 1’e kadar başka bir takip işinde görevli olduklarına dair raporun ortaya çıkmasıyla anlaşılmıştı. Valilik, sahte raporu hazırlayan Bahadır Tekin ve Özcan Özkan ile birlikte toplam 5 polise soruşturma izni vermemişti. Karara polis memurları “iptal” edilmesi için, Dink’in eşi Rakel Dink ise soruşturma izni verilmeyen Cerrah, Güler ve Emniyet Müdür Yardımcısı Şammaz Demirtaş hakkında da soruşturma izni verilmesi için itiraz etmişlerdi.





‘Yeni delil yok’



İtirazı görüşen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin, 30 Aralık 2010’da verdiği karar önceki gün Dink Ailesine tebliğ edildi. Kararda, polisler hakkında 2008 yılında soruşturma yapılmasına gerek olmadığı yönünde karar verildiği hatırlatılarak “Yeni delil elde edildiği yönünde bir bulgunun varlığı ortaya konulmadığı dikkate alındığında, kesinleşen kararın yeniden ön inceleme yapılıp karar verilmesi yasaya aykırıdır” denildi.





Yeniden AİHM yolu



AİHM’in Dink kararında, İstanbul Emniyeti’ne ilişkin soruşturma izni verilmemesi de Türkiye’nin mahkum olma gerekçeleri arasında sayılmıştı. Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, 14 Aralık 2010’da kesinleşen AİHM kararından sadece 2 hafta sonra verilen bu kararla ilgili olarak yine AİHM’e gideceklerini söyledi.





"Eksikleri kim tamamlayacak?"



Diğer taraftan, Trabzon’da görülen Dink davasıyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Rize Ağır Ceza Mahkemesi, bazı polis ve jandarma görevlileri hakkında ortaya çıkan yeni delilleri gerekçe göstererek daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılmasına ve eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay’ın da aralarında bulunduğu 3 kişinin ayrıntılı beyanlarının alınmasına karar vermişti. Ancak Trabzon Başsavcılığı bu kararı usul yönündeki eksiklikleri gerekçe göstererek iade etmişti. Dosyayı yeniden değerlendiren Rize Ağır Ceza Mahkemesi, soruşturma aşamasındaki eksiklerin Savcılık tarafından tamamlanması gerektiğini belirterek soruşturmayı yürütmesi için dosyayı yeniden Başsavcılığa gönderdi.





