-SAHTE ''YARGITAY HAKİMİ''NE OPERASYON ANTALYA (A.A) - 20. 01.2011 - Antalya, İstanbul ve Ankara'da kendisini ''Yargıtay hakimi'' olarak tanıtan bir kişinin liderlik yaptığı öne sürülen ve vatandaşlardan Yargıtay kararlarını onama ve bozma vaadiyle para aldığı iddia edilen suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda sekiz kişi gözaltına alındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendisini ''Yargıtay hakimi'' olarak tanıtan bir kişinin liderlik yaptığı öne sürülen ve Yargıtay'daki dosyalarda onama ve bozma kararı alma vaadiyle vatandaşlardan para aldığı iddia edilen suç örgütüne yönelik Antalya, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütüne liderlik yaptığı ileri sürülen ''başkan'' ve ''tahliyeci'' lakaplı D.K. (31) ile kendilerini yakın koruması, korumaları ve mübaşir olarak tanıtan B.Y, H.K, A.Ş, A.G, E.B, E.C.T. ve V.K. gözaltına alındı. D.K'nin kendisini Yargıtay hakimi olarak tanıttığını bildiren emniyet yetkilileri, mahkeme kararları ile Yargıtay kararlarını onama ve bozma ile tutukluları tahliye etme vaadiyle son altı ayda 50 müştekiden 1 milyon liraya yakın para alındığını ileri sürdü. Emniyet yetkilileri, suç örgütünün yaptığı işler için ''özel tarife'' hazırladığı öğrenildi. Yargıtay kararı onama ve bozmaya 35 bin lira alan suç örgütünün, suçun ağır cezalık olması halinde 50 bin lira aldığı, tahliye kararı için 15 bin lira, hazine davaları için 50 bin lira, kamu kurumlarında iş yeri değiştirme için 5 bin lira, vergi borcu sildirme için 4 bin 500 lira, memur ve müdür atamaları için 5'er bin lira aldığı iddia edildi. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan sekiz zanlının vatandaşlardan aldıkları paralarla lüks bir yaşam sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan polis, müşteki sayısının artabileceğini ve operasyon kapsamında çalışmaların genişletildiğini belirtti.