Sahte WhatsApp uygulamasını bir milyondan fazla kişi indirdi

Akıllı telefon kullanıcılarının çoğunun kullanmış olduğu WhatsApp mesajlaşma programının sahte versiyonunu 1 milyon kişi indirdi.

Bu sahte programı gerçeğinden ayırmak ortalama bir kullanıcı için oldukça zordu, çünkü görsel olarak gerçeğine birebir benziyordu.

Bu program kullanıcılara sahte reklamlar gösteriyor ve zararlı yazımları telefonlarına indiriyor.

Bu programın adı da WhatsApp olarak görünüyor ama boşluklardan birisi özel bir karakterle değiştirilmiş.

Bu farkı ortalama bir kullanıcı göremese de WhatsApp'ın geliştiricileri fark edip hızlı bir şekilde Android Market'ten kaldırttılar.

Bu sahtecilikten, WhatsApp'ın orijinal versiyonunu otomatik güncelleyenler etkilenmediler.

Android Market sahte uygulamaları temizlemeyle ilgili problemlerle zaman zaman karşılaşıyor.

2015 yılında da kendisini batarya simgesi gibi gizleyen bir uygulama kişilerin telefonlarından, üyelik aracılığıyla diğer kullanıcılara bilgi ve reklam mesajları gönderiyordu.