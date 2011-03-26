-SAHTE VEKALETLE 387 BİN DOLARI ÇEKTİ İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - Yabancı uyruklu Levan Tsetskhladze'nin bankada unutulan 387 bin dolarını, sahte vekaletle bir kişiye ödediği iddia edilen banka memuresi gözaltına alındı. Levan Tsetskhadze'nin kızına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) bir banka şubesinde bulunan babasının 387 bin dolarlık hesabında 15 yıl boyunca hareket olmadığı için, el konulacağını bildiren bir mektup geldi. Bunun üzerine Trabzon'daki banka şubesine 15 yıl önce ölen babasının parasını çekmeye giden İrina Tsetskhladze, babasının 387 bin dolar parasının iki gün önce vekaletle gelen bir kişi tarafından Sarıyer Tarabya Şubesinden çekildiğini öğrendi. Mağdurun şikayeti üzerine, olayla ilgili görevlendirilen banka müfettişi tarafından söz konusu vekaletteki imzanın sahte olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, savcılık talimatınca olayla ilgili işlemi yapan banka memuresi Güldane Ö'yü (30), önceki gün gözaltına aldı. Soruşturmada, Güldane Ö'nün, paranın çekildiği günden bir gün sonra bir arkadaşının hesabına 74 bin dolar yatırdığı, bu paranın 30 bin dolarını çektiği, gerisini de ev almak için bir şirkete yatırdığı tespit edildi. Güldane Ö'nün ifadesinde, ''Şahıs yabancı olduğu için sistemden ölüp ölmediğini göremiyorum. Bu nedenle vekaletle gelen adamdan şüphelenmeden parayı ödedim. Havale ettiğim parayı ise İngiltere'de bulunan dayım ev almam için göndermişti. Gelen adamı hiç tanımıyorum'' dediği öğrenildi. Banka çalışanı Güldane Ö, çıkarıldığı mahkemece ''denetimli serbestlik'' verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada, sahte vekalette T.A. adında sahte kimlik kullanıldığı, parayı çeken gerçek şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.