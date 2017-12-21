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Sahte vali yardımcısı 12 bin lirasını dolandırdı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan B

21 Aralık 2017 15:24

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan B.A., kendisini \'vali yardımcısı\' olarak tanıtan Y.K. tarafından 12 bin TL dolandırıldı.
Lüleburgaz\'da özel bir şirketin idari işler sorumlusu B.A., kendisini telefonla arayıp, \'vali yardımcısı\' olarak tanıtan Y.K. tarafından dolandırıldığını belirterek, Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı\'na şikayette bulundu. B.A., vali yardımcısı olduğunu söyleyen Y.K.\'nin, engelli birine akülü araba alınacağını söyleyerek, kendisinden yardımda bulunmasını talep ettiğini belirtti. B.A., \"Şahsın verdiği hesaba, şirketimiz hesabından 12 bin lira gönderdim. Para transferinden 2 saat sonra Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, yardım amaçlı gönderdiğimiz paranın Y.K. adlı bir dolandırıcının hesabına gönderildiğini belirledi. Polis, Y.K. adlı dolandırıcıyı gözaltına aldığını bildirdi. Ben de dolandırıcıdan şikayetçiyim\" dedi.
Jandarma, şikayet üzerine soruşturma başlattı.

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