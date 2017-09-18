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Sahte vali ile özel kalem müdürü tutuklandı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da kendilerini vali ve özel kalem müdürü olarak tanıtarak, halkı dolandırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

18 Eylül 2017 23:17

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da kendilerini vali ve özel kalem müdürü olarak tanıtarak, halkı dolandırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı.
Elazığ\'da kendilerini vali ve özel kalem müdürü olarak tanıtıp 2 kişi, yardım kampanyası adı altında iki engelli vatandaşa alınacak tekerlekli sandalye için 6 bin liralık bağış talebinde bulundu. Durumdan şüphelenen vatandaşlar polise haber veredi. Polisin yaptığı soruşturmada kendini vali olarak tanıtan kişi İstanbul\'da, özel kalem müdürü olarak tanıtan kişi ise Ankara\'da yakalanarak, Elazığ\'a getirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. 

 

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