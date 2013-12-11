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Dünya

Sahte silikon davasında şirket sahibine 4 yıl hapis cezası

Marsilya'da görülen davada, Fransız silikon şirketinin sahibine 4 yıl hapis ve 75 bin euro da para cezasına çarptırıldı

11 Aralık 2013 12:04

Sağlığa zararlı silikon protez üretmekle suçlanan Fransız PIP Şirketi'nin sahibi Jean-Claude Mas, dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapse mahkûm edildi.

Jean-Claude Mas'ın PIP adlı şirketi, sağlığa zararlı silikon üretmek ve dağıtmakla suıçlanıyordu.

Şirketin sattığı silikonların içinde tıbbi silikon jel yerine, standard silikon jel kullandığı ortaya çıkmış, 65 ülkede 300 bin kadının da bundan etkilendiği anlaşılmıştı.

Marsilya Ceza Mahkemesi, Fransız şirketin sahibinin yanı sıra 4 kişinin daha tutuklanmasına karar verdi.

Şirketin mali ilşler direktörünün de aralarında bulunduğu 4 kişiye 1.5 ila 3 yıl hapis cezası verildi.

 

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