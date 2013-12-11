Sahte silikon davasında şirket sahibine 4 yıl hapis cezası

Sağlığa zararlı silikon protez üretmekle suçlanan Fransız PIP Şirketi'nin sahibi Jean-Claude Mas, dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapse mahkûm edildi.

Jean-Claude Mas'ın PIP adlı şirketi, sağlığa zararlı silikon üretmek ve dağıtmakla suıçlanıyordu.

Şirketin sattığı silikonların içinde tıbbi silikon jel yerine, standard silikon jel kullandığı ortaya çıkmış, 65 ülkede 300 bin kadının da bundan etkilendiği anlaşılmıştı.

Marsilya Ceza Mahkemesi, Fransız şirketin sahibinin yanı sıra 4 kişinin daha tutuklanmasına karar verdi.

Şirketin mali ilşler direktörünün de aralarında bulunduğu 4 kişiye 1.5 ila 3 yıl hapis cezası verildi.