-SAHTE ŞEYHE 341 YIL HAPİS İSTENDİ BURSA (A.A) - 18.07.2011 - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, kendisini şeyh olarak tanıtarak, sözde dergahına gelenlerle cennet vadederek ilişkiye girdiği iddia edilen zanlı hakkında 341 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılığın zanlı hakkındaki soruşturmasının tamamlanmasının ardından 4 sayfalık iddianame hazırlanarak ağır ceza mahkemesine gönderildi. Ağır ceza mahkemesi, dosyayı görevsizlik kararıyla asliye ceza mahkemesine gönderdi. Savcının buna yaptığı itiraz üzerine dosya, ağır ceza mahkemesinde kaldı. İddianamede, zanlı U.K'nin ''nitelikli cinsel saldırı, tarikat kurma ve baş mevkisinde olma, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları depolama'' suçlarından toplam 341 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. U.K, Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 mağdur, 8 şikayetçiyle hakim karşısına çıkacak. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sözde dergaha gelenlere cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen U.K'nin mahalle sakinleri tarafından linç edileceği ihbarı üzerine harekete geçmiş, sözde dergahı basan ekipler, kendisini şeyh olarak tanıttığı iddia edilen U.K'yi (47) gözaltına almıştı. Olayla ilgili olarak 19 kişinin ifadesi alınmıştı. 19 kişiden 8'i, kandırıldıklarını ve olaydan sonra psikolojilerinin bozulduğunu belirterek U.K'den şikayetçi olmuş, sözde dergahta ve zanlının evinde ele geçirilen DVD'lerde cinsel içerikli görüntüler olduğu belirlenmişti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen evli ve 2 çocuk babası U.K. tutuklanmıştı.