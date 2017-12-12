Sahte rapor çetesi çökertildi: 99 gözaltı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN merkezli olarak polisin 20 kentte eş zamanlı düzenlediği operasyonlarla, sahte sağlık kurulu raporu düzenleyerek devleti zarara uğratan şebeke çökertildi. Operasyonda 99 şüpheli gözaltına alındı, 52 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şebekeyi takibe aldı. Aylarca süren teknik ve fiziki takipte, şebekenin kendisine başvuranlara sahte evrakla çürük belgesi aldığı, engelli aylığı bağlattığı, vergi indirimi sağladığı, evde bakım hizmetinden faydalandırdığı, ÖTV\'den muafiyet sağladığı ve engelli olarak iş imkânları yarattığı belirlendi. Şebekenin, kendisine başvuranlara, doktora göndermeden, muayene ettirmeden, gerekli tahlilleri yaptırmadan gerçek dışı engelli oranlarıyla, sahte sağlık kurulu ile çürük raporu verdiği saptandı. Polis, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik suçu işleyen şebekeye yönelik operasyon yaptı.

Mersin merkez, Mut, Tarsus, Silifke ve Erdemli ilçelerinde 80; Mardin, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Siirt, Gaziantep, Bitlis, İstanbul, Ankara, Konya, Şanlıurfa, Antalya, İzmir, Bilecik, Kocaeli, Balıkesir, Kahramanmaraş, Ağrı ve Bursa\'da 71 kişi olmak üzere toplam 151 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis, eş zamanlı olarak şüphelilerin adreslerine operasyon yaptı. 99 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunmayan 52 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



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