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Sahte rakı imalathanesine baskın

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da polis, sahte boğma rakı imalatı yapılan eve baskın yaptı

19 Kasım 2017 12:58

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da polis, sahte boğma rakı imalatı yapılan eve baskın yaptı.
Merkez Yüreğir ilçesi, Bahçelievler mahallesinde bir evde sahte boğma rakı üretildiği ihbarını alan polis, baskın düzenledi. Yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 20 litre, varillerin içinde mayalama aşamasında 2 bin 500 litre sahte boğma rakı ele geçirildi.
Polis varillerin içindeki sahte rakıyı imha etti. Ayrıca depoda anason damıtmada kullanılan bir düzenek dee bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet E., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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