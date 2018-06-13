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Sahte profesör gözaltında

İstanbul DHA  Kendisinin Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Profesörü olduğunu iddia eden Cüneyt T

13 Haziran 2018 23:35

İstanbul DHA 
Kendisinin Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Profesörü olduğunu iddia eden Cüneyt T.\'nin lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Sahte profesör gözaltına alındı. 
 
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Lise Mezunu olmasına rağmen kedisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Prof. Dr. Cüneyt T., olarak tanıtan Cüneyt T. isimli şahıs gözaltına alınmıştır.      Cüneyt T.,1985-1986 yıllarında Almanyada Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve ABD’de beyin Tümörleri üzerinde ihtisas yaptığını ve 10.000nin üzerinde beyin Tümörü Ameliyatlarını başarılı sekilde gerçekleştirdiğini 2006-2009 arası aktif çalışmaları olduğunu 2009’dan sonra da sadece misafir hoca olarak ameliyatlara iştirak ettiğini şimdiye dek hiç bir hastasının eks olmadığını katıldığı bir çok Ulusal Kanalda Sağlık  Programlarında dile getirmiştir. Üniversitelere konuşmacı  Prof. Dr. Cüneyt T. olarak katıldığı ve öğrencilere seminer verdiği  tespit edilmiştir, kamuoyunu doktor olmadığı  herhangi bir eğitimi, vasfi olmadığı  halde İnsan Sağlığı , Beyin Tümörleri hakkında yanlış  bilgilendirdiği anlasılmıstır. Ekiplerimizce yapılan arastırmada bazı hastaların ultrason – tahlil sonuçlarını sahte Profesöre bir sekilde ulaştırarak hastalıklarına para karşılığı çare aradıkları tespit edilmistir. Gözaltına alınan şahsın İşlemleri Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam etmektedir\" denildi. 


 

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